flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1864 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,4 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,075,968

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1864
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе Stephen Album - 15 августа 2023
ПродавецStephen Album
Дата15 августа 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе Heritage - 2 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата2 марта 2023
СохранностьPF65 RD NGC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе WAG - 6 декабря 2020
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2020
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе Katz - 4 октября 2020
ПродавецKatz
Дата4 октября 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе Heritage - 23 апреля 2018
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе Heritage - 23 апреля 2018
ПродавецHeritage
Дата23 апреля 2018
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе Frühwald - 3 декабря 2017
ПродавецFrühwald
Дата3 декабря 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьPROOF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1864 A на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IIМонеты Мекленбург-Шверина 1864 годаВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские медные монетымекленбург-шверинские монеты номиналом 3 пфеннигаНумизматические аукционы