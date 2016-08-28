Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1864 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,4 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,075,968
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал3 пфеннига
- Год1864
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата15 августа 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Где продать?
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