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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1864 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1864 A
Средняя цена190 $
Продажи
0279
Аверс
Реверс
1/48 талера 1864 A
Средняя цена35 $
Продажи
016

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1864 A
Средняя цена70 $
Продажи
010
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