Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Талер 1864 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC100,000
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- НоминалТалер
- Год1864
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (279)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Талер 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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