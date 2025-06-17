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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Талер 1864 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - Талер 1864 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - Талер 1864 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC100,000

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • НоминалТалер
  • Год1864
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (279)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Талер 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьVF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Leu - 10 декабря 2024
ПродавецLeu
Дата10 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе WCN - 7 ноября 2024
ПродавецWCN
Дата7 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе CNG - 26 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин Талер 1864 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 июня 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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