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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/48 талера 1864 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/48 талера 1864 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/48 талера 1864 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,034,240

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/48 талера
  • Год1864
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1485 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе TMAJK sro - 17 октября 2024
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе TMAJK sro - 17 октября 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата17 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьXF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьXF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Möller - 2 ноября 2018
ПродавецMöller
Дата2 ноября 2018
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Russiancoin - 27 октября 2016
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2016
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Möller - 19 апреля 2016
ПродавецMöller
Дата19 апреля 2016
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Teutoburger - 5 декабря 2015
ПродавецTeutoburger
Дата5 декабря 2015
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Künker - 3 декабря 2015
ПродавецKünker
Дата3 декабря 2015
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1864 A на аукционе Höhn - 7 декабря 2013
ПродавецHöhn
Дата7 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
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