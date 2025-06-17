Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1/48 талера 1864 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,208)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,034,240
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал1/48 талера
- Год1864
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1485 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
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