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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1846 года "Тип 1843-1864" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1846 года "Тип 1843-1864" - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1846 года "Тип 1843-1864" - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,784 гр
  • Диаметр21,3 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,997

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1846
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1846 года. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 40023 проданному на аукционе Heritage Auctions за 420 USD. Торги состоялись 17 марта 2019.

Сохранность
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Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата30 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Heritage - 17 марта 2019
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Heritage - 17 марта 2019
ПродавецHeritage
Дата17 марта 2019
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Heritage - 10 апреля 2017
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Heritage - 10 апреля 2017
ПродавецHeritage
Дата10 апреля 2017
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1846 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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