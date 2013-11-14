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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1860 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1860 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1860 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,4 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,075,968

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1860
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1860 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 2304 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Klondike Auction - 9 февраля 2025
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Klondike Auction - 9 февраля 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата9 февраля 2025
СохранностьMS63 BN PCGS
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS63 BN PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Heritage - 22 мая 2014
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Heritage - 22 мая 2014
ПродавецHeritage
Дата22 мая 2014
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1860 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьPROOF
Цена
******
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