Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1860 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,4 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,075,968
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал3 пфеннига
- Год1860
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1860 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 2304 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS63 BN PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Где продать?
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