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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1860 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/48 талера 1860 A
Средняя цена60 $
Продажи
09

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1860 A
Средняя цена110 $
Продажи
013
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