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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/48 талера 1860 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/48 талера 1860 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/48 талера 1860 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,034,240

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/48 талера
  • Год1860
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1057 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1860 A на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьAU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1860 A на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1860 A на аукционе Russiancoin - 10 марта 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 марта 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1860 A на аукционе Russiancoin - 19 августа 2021
ПродавецRussiancoin
Дата19 августа 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1860 A на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1860 A на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1860 A на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2017
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1860 A на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1860 A на аукционе Höhn - 7 декабря 2013
ПродавецHöhn
Дата7 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1860 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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