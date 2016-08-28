Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1/48 талера 1860 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,208)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,034,240
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал1/48 талера
- Год1860
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1057 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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