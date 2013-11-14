Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1855 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,4 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,134,720
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал3 пфеннига
- Год1855
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 2302 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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