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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1855 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,4 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,134,720

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1855
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 2302 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1855 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1855 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1855 A на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1855 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьPROOF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR

Где продать?

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