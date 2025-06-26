Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1852 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,4 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,134,720
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал3 пфеннига
- Год1852
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1852 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 4477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 14 марта 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2017
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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