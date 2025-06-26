flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1852 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1852 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1852 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,4 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,134,720

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1852
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1852 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 4477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 14 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Russiancoin - 15 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата15 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS65 RD PCGS
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Numismática Leilões - 28 мая 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Stephen Album - 15 августа 2023
ПродавецStephen Album
Дата15 августа 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2017
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе WAG - 15 января 2017
ПродавецWAG
Дата15 января 2017
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Künker - 12 марта 2009
ПродавецKünker
Дата12 марта 2009
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Künker - 14 марта 2007
ПродавецKünker
Дата14 марта 2007
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1852 A на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьНет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IIМонеты Мекленбург-Шверина 1852 годаВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские медные монетымекленбург-шверинские монеты номиналом 3 пфеннигаНумизматические аукционы