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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1852 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/48 талера 1852 A
Средняя цена35 $
Продажи
012

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1852 A
Средняя цена50 $
Продажи
118
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