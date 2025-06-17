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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1/48 талера 1852 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1/48 талера 1852 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1/48 талера 1852 года A - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,208)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0087 oz) 0,2702 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,818,704

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1/48 талера
  • Год1852
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1/48 талера 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 34058 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе Empire - 12 мая 2022
ПродавецEmpire
Дата12 мая 2022
СохранностьXF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе Höhn - 4 мая 2019
ПродавецHöhn
Дата4 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2018
СохранностьPF65 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе Felzmann - 2 мая 2018
ПродавецFelzmann
Дата2 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе Felzmann - 13 декабря 2017
ПродавецFelzmann
Дата13 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе Felzmann - 29 августа 2017
ПродавецFelzmann
Дата29 августа 2017
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе Felzmann - 11 мая 2017
ПродавецFelzmann
Дата11 мая 2017
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1/48 талера 1852 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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