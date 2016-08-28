Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1861 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,4 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,075,968
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал3 пфеннига
- Год1861
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.
Сохранность
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