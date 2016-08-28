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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1861 года A (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1861 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1861 года A - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,4 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,075,968

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1861
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1861 A на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1861 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1861 A на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1861 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1861 A на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1861 A на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1861 A на аукционе Russiancoin - 23 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата23 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1861 A на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1861 A на аукционе WAG - 3 июня 2018
ПродавецWAG
Дата3 июня 2018
СохранностьPROOF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1861 A на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьPROOF
Цена
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