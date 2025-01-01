flag
United Kingdom Period: 1625-1952

Silver coins Sixpence of Charles I - United Kingdom

Sixpence 1625-1626

First draped bust
YearMarkDescriptionSalesSales
1625152162601
Sixpence 1625-1630

Second draped bust
1625001626025162702162803162902163005
Sixpence 1625

Third draped bust
no date (1625-1642)"CR" above the shield018no date (1625-1642)Plume above the shield016
Sixpence 1625

Fourth draped bust
no date (1625-1642)"CR"137no date (1625-1642)Without "CR"01no date (1625-1642)Without outline249
Sixpence 1625

Fifth portrait type
no date (1625-1642)2108no date (1625-1642)Lirnye krestoviny04
Sixpence 1625

Sixth portrait type
no date (1625-1642)242
Sixpence 1642

Seventh portrait type
no date (1642-1649)18no date (1642-1649)Shortened broad bust03
Sixpence 1631

First issue of Briot
no date (1631-1632)067
Sixpence 1638

Second issue Briot
no date (1638-1639)1136
