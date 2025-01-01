United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952
Silver coins Sixpence of Charles I - United Kingdom
Sixpence 1625Third draped bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)"CR" above the shield018no date (1625-1642)Plume above the shield016
Sixpence 1625Fourth draped bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)"CR"137no date (1625-1642)Without "CR"01no date (1625-1642)Without outline249
Sixpence 1625Fifth portrait type
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)2108no date (1625-1642)Lirnye krestoviny04
Sixpence 1625Sixth portrait type
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)242
Sixpence 1642Seventh portrait type
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1642-1649)18no date (1642-1649)Shortened broad bust03
Sixpence 1631First issue of Briot
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1631-1632)067
Sixpence 1638Second issue Briot
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1638-1639)1136
