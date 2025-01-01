CanadaPeriod:1901-1936 1901-1936
Coins of Canada
PhotoDescriptionMetalAv. priceUNCAv. pricePROOFSales
Gold$34,000-028
Canada, George V
Sovereign 1916 C
Gold$1,600-2884
Canada, George V
Sovereign 1911 C
Gold$1,500-3237
Canada, George V
Sovereign 1914 C
Gold$2,900$13,0000147
Canada, Edward VII
Sovereign 1909 C
Gold$750-2387
Canada, George V
Sovereign 1917 C
Gold$990-0166
Canada, George V
5 Dollars 1914
Gold$2,700-0130
Canada, George V
Sovereign 1913 C
Gold$1,300-0632
Canada, George V
10 Dollars 1914
Gold$1,400-0214
Canada, Edward VII
Sovereign 1910 C
Gold$800-3261
Canada, George V
Sovereign 1918 C
Gold$14,000$8,200085
Canada, Edward VII
Sovereign 1908 C
Gold$870-0427
Canada, George V
5 Dollars 1913
Gold$1,400-2403
Canada, George V
10 Dollars 1913
Gold$780-0637
Canada, George V
5 Dollars 1912
Gold$1,100-0310
Canada, George V
10 Dollars 1912
Gold$760-1281
Canada, George V
Sovereign 1919 C
