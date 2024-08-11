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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1815 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 эскудо 1815 M GJ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
2 эскудо 1815 M GJ
Средняя цена 530 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 эскудо 1815 S CJ
Средняя цена 330 $
Продажи
0 34

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1815 c CJ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
8 реалов 1815 M GJ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 328
Аверс
Реверс
8 реалов 1815 S CJ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
4 реала 1815 M GJ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
2 реала 1815 M GJ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 реала 1815 S CJ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 реал 1815 M GJ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 реала 1815 M GJ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 15

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1815 J
Средняя цена 90 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
8 мараведи 1815 J Надпись "HISP HEX"
Средняя цена 140 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
8 мараведи 1815
Средняя цена 85 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
4 мараведи 1815 J
Средняя цена 45 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 мараведи 1815 J
Средняя цена 130 $
Продажи
0 27
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