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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1815 года J (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1815 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1815 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1815 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8461 проданному на аукционе Cayón Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Bertolami (1)
  • Cayón (1)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе Bertolami - June 18, 2015
Продавец Bertolami
Дата 18 июня 2015
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1815 J на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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