Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1815 года J (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1815 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8461 проданному на аукционе Cayón Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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