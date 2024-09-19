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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1815 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1815 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1815 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (328) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1815 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1181 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Stack's - May 15, 2024
Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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