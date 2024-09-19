Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1815 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (328) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1815 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 15 мая 2024
Сохранность VF30 NGC
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Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 5 мая 2024
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 23 марта 2024
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Дата 21 марта 2024
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
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Дата 27 октября 2023
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Дата 5 июля 2023
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Сохранность UNC
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Дата 19 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
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