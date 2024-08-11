Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1815 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1815 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Roschberg Mynthandel AS за 26000 NOK. Торги состоялись 16 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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