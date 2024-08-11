Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1815 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1815 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1815 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1815 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Roschberg Mynthandel AS за 26000 NOK. Торги состоялись 16 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (18)
  • Cayón (13)
  • CNG (1)
  • Heritage (7)
  • Herrero (4)
  • HERVERA (2)
  • Jesús Vico (2)
  • Künker (2)
  • Monedalia.es (2)
  • Numisor (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Roschberg Mynthandel AS (1)
  • Sedwick (2)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (7)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
961 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
711 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Stack's - August 25, 2023
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Jesús Vico - March 24, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 24 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Oslo Myntgalleri - November 29, 2020
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1815 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск