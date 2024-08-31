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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1815 года J "Тип 1811-1817". Надпись "HISP HEX" (Испания, Фердинанд VII)

Разновидность: Надпись "HISP HEX"

Аверс монеты - 8 мараведи 1815 года J "Тип 1811-1817" Надпись "HISP HEX" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1815 года J "Тип 1811-1817" Надпись "HISP HEX" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1815 года со знаком J. Надпись "HISP HEX". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 76 EUR
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Jesús Vico - November 15, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Jesús Vico - June 11, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 11 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Jesús Vico - June 7, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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