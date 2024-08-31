Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1815 года J "Тип 1811-1817". Надпись "HISP HEX" (Испания, Фердинанд VII)
Разновидность: Надпись "HISP HEX"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1815 года со знаком J. Надпись "HISP HEX". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 11 июня 2015
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
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Где продать?
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