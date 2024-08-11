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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1815 года c CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1815 года c CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1815 года c CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1815 года со знаком c CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2363 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1815 c CJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
2900 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Испания 8 реалов 1815 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность F
Цена
1107 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 8 реалов 1815 c CJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Испания 8 реалов 1815 c CJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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