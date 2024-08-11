Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1815 года c CJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1815 года со знаком c CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2363 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
2900 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность F
Цена
1107 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
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