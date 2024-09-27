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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1815 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1815 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1815 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1815 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (4)
  • ibercoin (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 30, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе ibercoin - December 12, 2012
Продавец ibercoin
Дата 12 декабря 2012
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе ibercoin - March 29, 2012
Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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