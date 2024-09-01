Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1815 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1815 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 800 EUR. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF25 PCGS
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Дата 28 октября 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Где продать?
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