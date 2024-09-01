Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1815 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1815 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1815 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1815 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 800 EUR. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (15)
  • Cayón (13)
  • CNG (1)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • CoinsNB (2)
  • Dorotheum (1)
  • Heritage (3)
  • HERVERA (6)
  • ibercoin (4)
  • Monedalia.es (1)
  • Nomisma (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Rauch (1)
  • Schulman (1)
  • Sedwick (2)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (9)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 1800 NOK
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Heritage - March 3, 2024
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Dorotheum - November 17, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1815 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1815 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 8 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск