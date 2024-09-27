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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1815 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1815 года S CJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1815 года S CJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1815 года со знаком S CJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 707 EUR. Торги состоялись 8 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 371 EUR
Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 S CJ на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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