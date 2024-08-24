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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1815 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1815 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1815 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1815 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3229 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2022.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • ibercoin (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1815 M GJ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Испания 2 реала 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 2 реала 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1815 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1815 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1815 M GJ на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1815 M GJ на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1815 M GJ на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1815 M GJ на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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