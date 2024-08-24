Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1815 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1815 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3229 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2022.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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