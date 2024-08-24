Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1815 года J "Тип 1811-1817" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1815 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (19)
- Bertolami (1)
- Cayón (12)
- Herrero (2)
- HERVERA (8)
- ibercoin (6)
- Silicua Coins (2)
- Soler y Llach (8)
- Tauler & Fau (13)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 8 мараведи 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск