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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1815 года J "Тип 1811-1817" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1815 года J "Тип 1811-1817" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1815 года J "Тип 1811-1817" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1815 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1815 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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