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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1815 года J (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1815 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1815 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1815 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (4)
Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Cayón - July 4, 2019
Продавец Cayón
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Bertolami - June 18, 2015
Продавец Bertolami
Дата 18 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1815 J на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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