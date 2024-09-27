Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1815 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1815 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34259 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1800 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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