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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1815 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1815 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1815 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1815 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34259 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1800 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
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  • Stack's (1)
Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1815 M GJ на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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