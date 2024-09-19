Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты 5 дукатов Сигизмунда III Вазы - Польша
5 дукатов 1611-1614
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1611 R7 0 161612 R8 0 31613 R8 0 01614 R* 0 0
5 дукатов 1596-1598
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1596 R8 0 01598 R8 0 0
5 дукатов 1623
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1623 R8 0 5
5 дукатов 1618-1623Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1618 R* 0 01621 R8 0 31622 R7 0 141623 R8 0 0
5 дукатов 1629Осада Торуня
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1629 R7 0 3
5 дукатов 1614
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1614 R* 0 5
5 дукатов 1629Осада Торуня
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1629 R* 0 1
5 дукатов 1629Осада Торуня
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1629 HL R8 0 1
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск