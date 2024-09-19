Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты 5 дукатов Сигизмунда III Вазы - Польша

type-coin
type-coin

5 дукатов 1611-1614

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1611 R7 0 161612 R8 0 31613 R8 0 01614 R* 0 0
type-coin
type-coin

5 дукатов 1596-1598

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1596 R8 0 01598 R8 0 0
type-coin
type-coin

5 дукатов 1623

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1623 R8 0 5
type-coin
type-coin

5 дукатов 1618-1623

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1618 R* 0 01621 R8 0 31622 R7 0 141623 R8 0 0
type-coin
type-coin

5 дукатов 1629

Осада Торуня
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1629 R7 0 3
type-coin
type-coin

5 дукатов 1614

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1614 R* 0 5
type-coin
type-coin

5 дукатов 1629

Осада Торуня
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1629 R* 0 1
type-coin
type-coin

5 дукатов 1629

Осада Торуня
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1629 HL R8 0 1
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Все польские монеты польские монеты номиналом 5 дукатов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск