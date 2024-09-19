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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1612 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 5 дукатов 1612 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 5 дукатов 1612 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,4 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1612 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320000 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.

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Польша 5 дукатов 1612 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 5 дукатов 1612 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
84593 $
Цена в валюте аукциона 320000 PLN
Польша 5 дукатов 1612 на аукционе Bruun Rasmussen - May 11, 2020
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 мая 2020
Сохранность VF
Цена
50880 $
Цена в валюте аукциона 47000 EUR
Польша 5 дукатов 1612 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 5 дукатов 1612 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1612 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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