Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1612 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1612 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320000 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.
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