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5 дукатов 1620 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 5 дукатов 1620 года II VE - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III ВазаРеверс монеты - 5 дукатов 1620 года II VE - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Диаметр41 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодСигизмунд III Ваза
  • Номинал5 дукатов
  • Год1620
  • ПравительСигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный дворБыдгощ
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1620 года со знаком II VE. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 550000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2012.

Сохранность
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Польша 5 дукатов 1620 II VE на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьVF
Цена
45597 $
Цена в валюте аукциона 42000 EUR
Польша 5 дукатов 1620 II VE на аукционе Niemczyk - 21 октября 2012
Польша 5 дукатов 1620 II VE на аукционе Niemczyk - 21 октября 2012
ПродавецNiemczyk
Дата21 октября 2012
СохранностьXF
Цена
177112 $
Цена в валюте аукциона 550000 PLN
Польша 5 дукатов 1620 II VE на аукционе WCN - 12 февраля 2000
Польша 5 дукатов 1620 II VE на аукционе WCN - 12 февраля 2000
ПродавецWCN
Дата12 февраля 2000
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 5 дукатов 1620 II VE на аукционе Otto Helbing - 25 апреля 1904
Польша 5 дукатов 1620 II VE на аукционе Otto Helbing - 25 апреля 1904
Из коллекции Chelminski
ПродавецOtto Helbing
Дата25 апреля 1904
СохранностьVF
Цена
******
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