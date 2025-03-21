ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1620 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Диаметр41 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаПольша
- ПериодСигизмунд III Ваза
- Номинал5 дукатов
- Год1620
- ПравительСигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный дворБыдгощ
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1620 года со знаком II VE. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 550000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2012.
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