5 дукатов 1620 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1620 года со знаком II VE. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 550000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2012.

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