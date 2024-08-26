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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1623 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 5 дукатов 1623 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 5 дукатов 1623 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1623 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3145 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

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Польша 5 дукатов 1623 на аукционе Heritage - August 3, 2017
Польша 5 дукатов 1623 на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 5 дукатов 1623 на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность AU
Цена
231853 $
Цена в валюте аукциона 170000 EUR
Польша 5 дукатов 1623 на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
47567 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Польша 5 дукатов 1623 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 дукатов 1623 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 дукатов 1623 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 5 дукатов 1623 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1623 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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