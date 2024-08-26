Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1623 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1623 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3145 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
47567 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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