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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1614 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 5 дукатов 1614 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 5 дукатов 1614 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1614 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 350000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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Польша 5 дукатов 1614 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 5 дукатов 1614 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
107939 $
Цена в валюте аукциона 420000 PLN
Польша 5 дукатов 1614 на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность XF
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Польша 5 дукатов 1614 на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Польша 5 дукатов 1614 на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша 5 дукатов 1614 на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 дукатов 1614 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 дукатов 1614 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1614 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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