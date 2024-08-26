Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1614 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 5 дукатов
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1614 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 350000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
107939 $
Цена в валюте аукциона 420000 PLN
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность XF
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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