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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1621 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 5 дукатов 1621 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 5 дукатов 1621 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1621 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 780000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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Польша 5 дукатов 1621 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 5 дукатов 1621 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
233898 $
Цена в валюте аукциона 780000 PLN
Польша 5 дукатов 1621 "Литва" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
157880 $
Цена в валюте аукциона 120000 EUR
Польша 5 дукатов 1621 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 5 дукатов 1621 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1621 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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