Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1621 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,5 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 5 дукатов
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1621 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 780000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
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