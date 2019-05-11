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5 дукатов 1621 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 5 дукатов 1621 года II VE - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III ВазаРеверс монеты - 5 дукатов 1621 года II VE - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Диаметр41 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодСигизмунд III Ваза
  • Номинал5 дукатов
  • Год1621
  • ПравительСигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный дворБыдгощ
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1621 года со знаком II VE. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 300000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

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Польша 5 дукатов 1621 II VE на аукционе WCN - 11 мая 2019
Польша 5 дукатов 1621 II VE на аукционе WCN - 11 мая 2019
ПродавецWCN
Дата11 мая 2019
СохранностьVF
Цена
78539 $
Цена в валюте аукциона 300000 PLN
Польша 5 дукатов 1621 II VE на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
Польша 5 дукатов 1621 II VE на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
ПродавецStack's
Дата25 апреля 2008
СохранностьVF
Цена
63250 $
Цена в валюте аукциона 63250 USD
Польша 5 дукатов 1621 II VE на аукционе CNG - 6 декабря 2000
Польша 5 дукатов 1621 II VE на аукционе CNG - 6 декабря 2000
Из коллекции Karolkiewicz
ПродавецCNG
Дата6 декабря 2000
СохранностьVF
Цена
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