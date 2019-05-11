ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1621 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Диаметр41 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаПольша
- ПериодСигизмунд III Ваза
- Номинал5 дукатов
- Год1621
- ПравительСигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный дворБыдгощ
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1621 года со знаком II VE. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 300000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.
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