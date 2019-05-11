5 дукатов 1621 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1621 года со знаком II VE. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 300000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

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