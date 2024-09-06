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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1623 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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