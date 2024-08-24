Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1629 года "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 16,813 гр
- Диаметр 45,2 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 5 дукатов
- Год 1629
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1629 года "Осада Торуня". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 410000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (1)
- Niemczyk (2)
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
48000 $
Цена в валюте аукциона 48000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
108169 $
Цена в валюте аукциона 410000 PLN
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