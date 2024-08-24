Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1629 года "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 5 дукатов 1629 года "Осада Торуня" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 5 дукатов 1629 года "Осада Торуня" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 16,813 гр
  • Диаметр 45,2 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1629
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1629 года "Осада Торуня". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 410000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Niemczyk (2)
Польша 5 дукатов 1629 "Осада Торуня" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Польша 5 дукатов 1629 "Осада Торуня" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
48000 $
Цена в валюте аукциона 48000 USD
Польша 5 дукатов 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 5 дукатов 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
108169 $
Цена в валюте аукциона 410000 PLN
Польша 5 дукатов 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша 5 дукатов 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1629 "Осада Торуня" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1629 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 5 дукатов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск