Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1622 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,5 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 5 дукатов
- Год 1622
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1622 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- CNG (1)
- Felix Schiessinger (1)
- Künker (3)
- Leo Hamburger (1)
- Niemczyk (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- WCN (2)
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
80828 $
Цена в валюте аукциона 320000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 дукатов 1622 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск