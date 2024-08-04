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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1622 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 5 дукатов 1622 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 5 дукатов 1622 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1622 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

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Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Stack's - January 19, 2020
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
80828 $
Цена в валюте аукциона 320000 PLN
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
Цена
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 5 дукатов 1622 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1622 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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