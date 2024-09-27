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5 дукатов 1629 года "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1629 года "Осада Торуня". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 260000 CHF. Торги состоялись 23 мая 2011.
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