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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1629 года "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 5 дукатов 1629 года "Осада Торуня" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 5 дукатов 1629 года "Осада Торуня" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,64 гр
  • Диаметр 33 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1629
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1629 года "Осада Торуня". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 260000 CHF. Торги состоялись 23 мая 2011.

Сохранность
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Польша 5 дукатов 1629 "Осада Торуня" на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1629 "Осада Торуня" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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