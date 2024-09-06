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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1611 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 5 дукатов 1611 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 5 дукатов 1611 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,4 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1611
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1611 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5279 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.

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Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
69389 $
Цена в валюте аукциона 270000 PLN
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность F
Цена
17812 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 дукатов 1611 на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе GGN - October 23, 1999
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе GGN - October 23, 1999
Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 дукатов 1611 на аукционе GGN - April 17, 1999
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе GGN - April 17, 1999
Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 дукатов 1611 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1611 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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