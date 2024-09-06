Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1611 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1611 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5279 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
69389 $
Цена в валюте аукциона 270000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность Нет оценки
Цена
—
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 дукатов 1611 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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