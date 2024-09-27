5 дукатов 1629 года HL "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1629 года "Осада Торуня" со знаком HL. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 310000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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