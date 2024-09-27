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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1629 года HL "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 5 дукатов 1629 года HL "Осада Торуня" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 5 дукатов 1629 года HL "Осада Торуня" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 16,82 гр
  • Диаметр 44,5 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1629
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1629 года "Осада Торуня" со знаком HL. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 310000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша 5 дукатов 1629 HL "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 5 дукатов 1629 HL "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1629 "Осада Торуня" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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