Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1629 года HL "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 16,82 гр
- Диаметр 44,5 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 5 дукатов
- Год 1629
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1629 года "Осада Торуня" со знаком HL. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 310000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
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