Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Серебряные монеты 1 шиллинг Фридриха Франца I - Мекленбург-Шверин
1 шиллинг 1806-1817
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи18061,765,509061807585,268021808242,992001809341,816011810250,353001812-00181730,98403
1 шиллинг 1826-1827
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1826159,412001827342,44804
1 шиллинг 1829-1837
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи182954,261061830501,271021831528,128051832118,72200183391,498001834117,517021835108,766041836163,14908183781,57700
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