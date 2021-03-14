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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1837 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

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Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC81,577

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1837
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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