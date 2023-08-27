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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1827 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1827 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 1 шиллинг 1827 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC342,448

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1827
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1827 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 27 августа 2023.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1827 на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьAU
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1827 на аукционе Höhn - 23 июля 2022
ПродавецHöhn
Дата23 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1827 на аукционе Höhn - 23 июля 2022
ПродавецHöhn
Дата23 июля 2022
СохранностьXF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 108 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1827 на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьXF
Цена
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