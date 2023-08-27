Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 шиллинг 1827 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC342,448
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал1 шиллинг
- Год1827
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1827 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 27 августа 2023.
Сохранность
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