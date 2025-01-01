flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1827 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 шиллингов 1827
Средняя цена530 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1827
Средняя цена120 $
Продажи
04
Категория
Год
Поиск