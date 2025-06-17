Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
8 шиллингов 1827 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,625)
- Вес5,503 гр
- Чистого серебра (0,1106 oz) 3,4394 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC24,519
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал8 шиллингов
- Год1827
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 8 шиллингов 1827 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 5813 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2300 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
12
Где продать?
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