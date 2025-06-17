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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

8 шиллингов 1827 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 8 шиллингов 1827 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 8 шиллингов 1827 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,625)
  • Вес5,503 гр
  • Чистого серебра (0,1106 oz) 3,4394 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC24,519

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал8 шиллингов
  • Год1827
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 8 шиллингов 1827 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 5813 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2300 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьAU
Цена
2487 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Rhenumis - 28 апреля 2023
ПродавецRhenumis
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Gorny & Mosch - 20 апреля 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата20 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Gorny & Mosch - 13 октября 2017
ПродавецGorny & Mosch
Дата13 октября 2017
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе WAG - 24 января 2016
ПродавецWAG
Дата24 января 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Westfälische - 25 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата25 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 3 сентября 2015
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Möller - 27 мая 2014
ПродавецMöller
Дата27 мая 2014
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе WAG - 8 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Westfälische - 14 сентября 2011
ПродавецWestfälische
Дата14 сентября 2011
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Künker - 12 марта 2009
ПродавецKünker
Дата12 марта 2009
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1827 на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьVF
Цена
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