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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 8 шиллингов Фридриха Франца I - Мекленбург-Шверин

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8 шиллингов 1827

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
182724,519023
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