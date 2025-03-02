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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1817 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1817 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 1 шиллинг 1817 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC30,984

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1817
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1817 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 4723 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 2 марта 2025.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1817 на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1817 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1817 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2022
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
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