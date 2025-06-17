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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1830 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1830 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 1 шиллинг 1830 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC501,271

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1830
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1830 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 2495 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 115 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1830 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1830 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
******
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