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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1830 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1830
Средняя цена34000 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
Дукат 1830
Средняя цена24000 $
Продажи
04

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 шиллинга 1830
Средняя цена110 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1830
Средняя цена60 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1830
Средняя цена35 $
Продажи
04
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